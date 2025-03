Fanpage.it - Alessia Marcuzzi: “Dispiaciuta per le critiche a Sanremo. Hanno detto che sembravo drogata, non è la verità”

Leggi su Fanpage.it

ospite di Domenica In ha parlato die dellericevute: "Miche, mi dispiace perché non è la verità". Oggi è single e non cerca l'anima gemella: "Stare da sola può far bene a se stessi".