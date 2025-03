Biccy.it - Alessia Marcuzzi a Domenica In: “Perché ho lasciato Mediaset e la critica che più mi ha ferito”

Leggi su Biccy.it

oggi è stata la prima ospite di Mara Venier aIn. Le due hanno lavorato insieme a L’Isola dei Famosi e sono molto amiche anche nella vita privata. “A un certo punto tu mi hai chiamata e mi hai detto, Mara, mi fermo, ho bisogno di ritrovarmi“. L’allusione è a quanto ha.“L’ho fattoavevo iniziato a lavorare quando avevo 17 anni e questa crisi l’ho avuta verso i 50. Avevo bisogno di fermarmi e volevo capire cosa era giusto per me. Avevo capito che le mie attività imprenditoriali potevano garantirmi economicamente per sostenere me e la mia famiglia. Il lavoro di presentatrice non posso trasmetterlo ai miei figli, quello dell’imprenditoria sì. Ero reduce da molti reality, non sapevo se ero ancora in grado di farli”. Parole molto simili a quelle che aveva rial Corriere mesi fa.