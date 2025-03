Lanazione.it - Al Teatro Verdi c’è ’Imbarazziamoci’

Una domenica con il divertimento per amico. Dalle 16.30, Giuseppe Ninno, alias Mandrake, porta in scenaaldi Montecatini Terme. Ninno si toglie le vesti del content creator per indossare i panni dell’attore comico, mostrando di possedere talento., infatti, è un’esperienza teatrale particolare, interattiva: la platea viene coinvolta in scambi improvvisati e interazioni tutte da ridere, dinnanzi all’irriverente e spassoso mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake unico protagonista che impersona tutti gli eccentrici personaggi del nucleo familiare. Ninno si distingue per il suo approccio umoristico intelligente e la sua capacità di far riflettere il pubblico. Noto con lo pseudonimo artistico Mandrake, Ninno è un quarantenne influencer brindisino, conosciuto soprattutto per i suoi video comici e le parodie sui social media.