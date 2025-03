Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Bastione. Sangallo c’è "Dioggene" con Stefano Fresi

Si apre stasera (ore 21.15) alComunalela stagione di "LoretoPrimavera". Il primo spettacolo ad andare in scena è ‘’, scritto e diretto da Giacomo Battiato e interpretato da. E’ un lavoro che indaga l’animo umano di ieri e di oggi servendosi di uno strumento semplice come la variazione linguistica. "Tre lingue diverse per ciascuno dei monologhi (volgare toscano, italiano corrente e romanesco) – dice Battiato –, tre atmosfere, tre toni, tre stili. Epica e commedia, sberleffi e crudeltà. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, ci sono gli stessi temi che ruotano: la violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore". Tutto ruota intorno al personaggio di Nemesio Rea, ex attore un tempo famoso e ormai in disuso, che recita e soprattutto filosofeggia.