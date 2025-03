Ilgiorno.it - Airoldi si ricandida a sindaco. E sfida il Pd

Leggi su Ilgiorno.it

"Una scelta d’amore per Saronno": così iluscente Augusto(nella foto) ha annunciato ufficialmente la suatura alle prossime elezioni comunali. Lo ha fatto ieri mattina nella sede della Cooperativa popolare di via Micca, con lui c’erano Laura Succi, Domenico D’Amato, Francesca Pozzoli, Franco Casali e Gabriele Musarò. Tra i presenti anche Stefano Barcellini (presidente Focris) e Pietro Insinnamo (presidente Saronno Servizi) e l’ex assessore Roberto Barin. "Non possiamo fermarci ora – ha detto – abbiamo ottenuto risultati importanti, ma c’è ancora molto da fare. E vogliamo farlo con coerenza e continuità, insieme ai cittadini che ci hanno sostenuto dal 2020. Abbiamo rischiato che tutto si interrompesse quando il bilancio di previsione – che metteva a disposizione 85 milioni di euro – non è stato approvato.