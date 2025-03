Velvetgossip.it - Aggiornamenti televisivi: le ultime notizie dal mondo della tv e dello spettacolo

Il programma “Amici di Maria De Filippi” ha visto una nuova entusiasmante puntata andata in onda tra il 22 e il 23 marzo 2025 su Canale 5, con momenti di alta tensione e sorprese per i telespettatori. Durante la serata, i concorrenti hanno dato il massimo, ma non sono mancati colpi di scena, come l’eliminazione di due talenti che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso.Il riassuntopuntata del 22 marzoNella serata del 22 marzo, i fan di “Amici” hanno assistito a una serie di esibizioni emozionanti e sfide tra i partecipanti. La puntata ha visto la partecipazione di ospiti illustri come la famosa attrice Serena Ferilli, il cantautore Gazzelle e il comico Alessandro Siani. I giudici, tra cui Amadeus e Maria De Filippi, hanno avuto il compito di valutare le performance dei concorrenti, creando un’atmosfera di grande attesa e suspense.