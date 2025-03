Velvetgossip.it - Aggiornamenti dal mondo della televisione: novità e approfondimenti del settore

Leggi su Velvetgossip.it

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” torna in prima serata su Canale 5, a partire da sabato 22 marzo 2025, con la sua attesissima fase serale. Il programma, che ha conquistato il pubblico italiano per anni, vedrà sfidarsi i concorrenti in emozionanti prove di canto e danza, sotto l’attenta supervisione di una giuria di esperti. La conduttrice Maria De Filippi guiderà i telespettatori attraverso le varie sfide, presentando anche ospiti speciali e momenti di intrattenimento.Amici 2025: il serale inizia il 22 marzoLa prima puntata del serale di “Amici 24” si svolgerà tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. Durante questo episodio, i concorrenti si esibiranno in una serie di sfide, tra cui il famoso “guanto dei professori“, dove i membrigiuria possono intervenire per supportare o mettere in difficoltà i partecipanti.