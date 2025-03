Zonawrestling.net - AEW: Jay White ha saltato la puntata di Dynamite per la bufera di neve abbattutasi ad Omaha, Nebraska

di Mercoledì 19 Marzo è andato in onda dae nonostante molti talenti annunciati sono riusciti a prendere parte all’evento, alcuni di loro sono stati costretti a rimanere a casa per via delladiche ha colpito la città.Secondo Fightful Select, Jayha fatto parte di quei talenti che non sono riusciti a raggiungere l’arena per via delle condizioni meteorologiche.L’assenza disi è potuta notare nello Street Fight tra Jon Moxley e Cope valido per il titolo massimo AEW.è stato coinvolto nella faida Cope/Moxley e ha dichiarato in un segmento backstage della settimana precedente che il suo obiettivo primario è raggiungere il titolo in un modo o nell’altro.Vedremo ora comeverrà reinserito nella programmazione AEW, contando anche che c’è già Swerve Strickland come n°1 contender al titolo massimo.