Iltempo.it - Adozioni per i single, Gelmini: "I bambini hanno bisogno di una mamma e un papà"

Leggi su Iltempo.it

La senatrice Mariastella, Noi Moderati, è stata Ministra dell'Istruzione, Università e ricerca nel governo Berlusconi IV e ministro per gli affari regionali nel governo Draghi.La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all'adozione anche per i. Ora una legge è necessaria. Cosa ne pensa? «La via maestra per affrontare il tema delle, ed è quella che perseguirà Noi Moderati, è la riforma della legge in materia. Perché bisogna semplificare e sburocratizzare l'iter. Ci sono tante famiglie che sono pronte a adottare ma vengono scoraggiate dalle procedure farraginose e difficili. Rispettiamo le conclusioni della Corte Costituzionale ma pensiamo che al centro ci siano e debbano rimanere le persone». E i diretti interessati, che prima di tutto sono i minori. «Prima di tutto vengono i minori, i, non c'è dubbio.