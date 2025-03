Lanazione.it - Addio a Sandra Galazzo, ex sindaca di Scarperia

Leggi su Lanazione.it

, 23 marzo 2025 –è in lutto, per la morte di, 73 anni, che fu sindaco Ds dal 2000 al 2010. «Una donna decisa, che sapeva ascoltare, sempre impegnata a servizio del nostro paese», la definisce Franco Bellandi, che le fu vicesindaco per dieci anni. «Incominciammo insieme l’avventura politica -ricorda l’attuale sindaco Federico Ignesti nel consiglio comunale del 1996. Poi nel 2000 fu eletta sindaco. E nel suo secondo mandato mi propose di fare l’assessore.ha dato una svolta ai servizi sociali del Comune di, con maggiori risorse e maggiore attenzione, grazie alla sensibilità particolare che aveva per questo settore». Finiti i 10 anni da sindaco,non assunse più ruoli istituzionali: «Ma rimase nel Pd – ricorda il sindaco -, ci si sentiva, ci si confrontava».