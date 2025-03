Thesocialpost.it - Addio a Gianfranco Barra, il grande caratterista del cinema italiano

L’attore romano è morto oggi a 84 anni. Una carriera lunga e versatile, dal teatro alschermo, passando per fiction e pubblicitàROMA – È morto oggi, nella sua abitazione romana,, attore tra i più amati del panoramaversatile capace di attraversare con naturalezza ruoli comici e drammatici. Aveva 84 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia.Nato il 5 aprile 1940 a Roma, diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico,ha legato il suo volto a oltre cento film e a decine di produzioni teatrali e televisive, rimanendo per decenni un punto di riferimento in quell’arte del “secondo piano” che spesso ruba la scena ai protagonisti.Il debutto con Sordi e l’ascesa neldegli anni Settantaesordisce alnel 1968 in Il medico della mutua di Luigi Zampa, accanto ad Alberto Sordi, e da lì inizia un percorso che lo porterà a collaborare con registi del calibro di Nanni Loy, Billy Wilder, Dino Risi, Luciano Salce, Franco Brusati e Mario Monicelli.