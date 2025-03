Ilgiorno.it - Acqua e industria. Il futuro green parte dalle scuole

Ieri si è celebrata la Giornata mondiale dell’(World Water Day), ricorrenza istituitaNazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un uso consapevole della risorsa vitale. Il tema di quest’anno è la conservazione dei ghiacciai, messi a dura prova dal cambiamento climatico. Anche l’Università Carlo Cattaneo vuole porre l’accento sulla tutela ambientale, declinandola in chiave locale e formativa. Per questo domani promuove un evento rivolto alladel territorio, che si aprirà alle 9,30 con una caccia al tesoro. L’come motore di sviluppo e testimone della trasformazionele della Lombardia: questi sono i temi al centro dell’iniziativa “Vie d’, vie d’: Valle Olona“. La proposta, giunta alla sua terza edizione, vede la collaborazione tra Università Liuc (in particolare, Archivio del Cinemale e della Comunicazione d’impresa) e Fondazione Villoresi Poggi, con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia.