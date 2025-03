Lortica.it - ACF Arezzo, la striscia vincente si interrompe: il Cesena vince di misura

L’ACFtorna al “Città di” per la 22ª giornata di Serie B femminile, affrontando il. Dopo tre vittorie consecutive, le amaranto cercano di proseguire il momento positivo, ma un rigore nel primo tempo condanna la squadra di Ilaria Leoni alla sconfitta.PRIMO TEMPOL’avvio di gara è combattuto, con ilche si rende pericoloso già al 6’ quando Tironi colpisce la traversa. L’risponde al 14’ con un tentativo di Licco, bloccato da Serafino. La svolta arriva al 30’: Petrova calcia in area, Zito intercetta ma commette fallo di mano. Dal dischetto, Tironi non sbaglia e porta in vantaggio le ospiti.Le amaranto reagiscono subito: al 33’ Martino su punizione trova la testa di Carcassi, ma Serafino è attenta. Ilsfiora il raddoppio al 35’ con Petrova e al 40’ con Casadei, ma Bartalini evita guai peggiori.