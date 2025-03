Internews24.com - Acerbi mette nel mirino Lucca, Gimenez e Kane: il piano di Inzaghi per il difensore

di Redazionetornato in versione maxi: ildi Simoneper il, chiamato agli straordinariGazzetta.it fa il punto sul buon momento di forma di, tornato pilastro dell’Inter dopo i problemi degli ultimi mesi che lo hanno tenuto ai box:RECUPERO – «I giorni migliori di, si sa, sono spesso quelli passati corpo a corpo con grandi centravanti da disinnescare, e allora occhio al menu che presto sarà servito sul piatto.con l’Udinese,e Harry, in un ordine di portate che somiglia a quello di un ristorante stellato. Anche in questo caso, il Parma aiutaa pianificare la gestione del suo centralone di esperienza. Se c’è un momento nel qualepuò concedersi una pausa e rifiatare, quello del Tardini ha tutta l’aria del pomeriggio perfetto»RITORNO – «Il discorso vale perma non solo per lui, naturalmente, perché le risorse di questa Inter così brillante vanno sfruttate ma anche preservate.