Biccy.it - Accusano Valeria Marini di aver chiesto il taglio di alcune immagini, lei sbotta

Leggi su Biccy.it

Le dieci soubrette di Ne Vedremo Delle Belle oggi sono state tutte ospiti da Mara Venier a Domenica In e dopo un paio di minuti di accuse reciproche è scattato il pollaio e zia Mara ha deciso di farle cantare e ballare Pelle Diamante di Marcella Bella. Prima del degenero però,di loro hanno accusatodidi tagliaredal montaggio e lei hato.“Alla fine mi sono scocciata perché c’erano dei montaggi che facevano sembrare che io avessi parlato male di Pamela e Patrizia, ma non è vero! Io non parlo mai male di nessuna, è la verità! La diatriba con Pamela è una favola, lei era gelosa di me perché ero entrata in quella famiglia del Bagaglino“. E ancora: “Ero arrabbiata perché avrei voluto rindossare il mio abito.”. A puntarle il dito contro sono state Angela Melillo e Matilde Brandi che l’hanno accusata diagli autori di tagliaresue confidenze.