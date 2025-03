Quifinanza.it - Acconti Irpef calcolati sulle vecchie soglie, la denuncia della Cgil

Leggi su Quifinanza.it

La riformaavrebbe dovuto snellire il sistema, e invece rischia di trasformarsi in un boomerang per milioni di contribuenti. A partire dal 2024, le fasce di tassazione sono diventate tre, ma quando si tratta di calcolare gliper l’anno successivo e persino per il 2026, lo Stato torna a rispolverare lequattro aliquote del 2023.Un escamotage contabile che si traduce in un anticipo più salato, destinato ad assottigliare i rimborsi o ad aumentare le somme da versare. Il tutto, ovviamente, con la promessa di una restituzione futura. Christian Ferrari, segretario confederale, e Monica Iviglia, presidente del Consorzio Caaf, non girano intorno alla questione: si tratta di una “clamorosa ingiustizia ed ennesima vessazione” a danno di chi non ha scappatoie né detrazioni fantasiose, ma solo una busta paga come orizzonte fiscale.