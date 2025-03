Accademia vittoria e terzo posto | al ‘Rampone’ netto 3-0 al Sant’Agnello

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiImportante successo per l’Volley che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento ha superato la Penisola Volley di(NA) con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 26-24) nella diciottesima giornata del Campionato di Serie C.Nel primo di cinque scontri diretti decisivi per la qualificazione ai play off, la formazione beneventana trova una prestazione molto convenicente, sia in termini di gestione della gara, che di gioco, cancellando le prove opache delle ultime settimane. Nei primi due set l’fa il bello e il cattivo tempo: nonostante ben 22 errori gratuiti, le padrone di casa portano a casa entrambi i parziali con un doppio 25-22, sebbene il divario in campo tra le due formazioni era parso più. Ma è nele ultimo set che si vede l’migliore.