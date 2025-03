Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo venduto la casa per andare a vivere in crociera. Si può fare, non bisogna essere milionari”: il segreto di Tori Carter e Kirk Rickman

, una coppia del Canada, ha scelto di lasciare il lavoro e vendere laper “in”. A raccontarlo sono stati i diretti interessati a Business Insider. La loro passione per le crociere è nata nel 2005 e da quel giorno il legame tra la coppia e il mare non si è mai interrotto davvero. Fino a oggi, in cui sono stati circa 29 volte in. La più lunga è durata ben 68 giorni.Nel dicembre 2022 hannolae si sono letteralmente imbarcati per la loro nuova vita. Già pensionati dal 2018 (lei un’insegnante di scuola superiore, lui supervisore in uno stabilimento di produzione), si sono poi dedicati intensamente a un secondo lavoro: gli agenti immobiliari. Così sono riusciti a mettere da parte una bella somma, anche affittando alcune proprietà acquistate proprio nel periodo in cui lavoravano nell’agenzia immobiliare.