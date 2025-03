Ilgiorno.it - Abbattuta la quercia: "Pericolosa"

La grandedel sentiero dei Livelli, da decenni una sorta di gigante silenzioso, guardiana di una delle aree di maggior pregio del paese, è stata tagliata. Ironia del caso, proprio all’inizio della primavera, la stagione in cui la natura rinasce e rifiorisce. La foto del grande albero tagliato venerdì mattina all’alba gira sui social network, rimbalzando da un utente all’altro, postata da un cittadino con la didascalia "6.52 del 21-3-2025. Ci mancherai.". L’albero, quasi centenario, era di proprietà di un privato, posto su suolo privato al bordo di una strada vicinale, passaggio obbligato per i turisti che si vogliono recare in visita ai fontanili. In molti hanno chiesto ragioni del taglio al sindaco, Damiano Cattaneo: "C’era una relazione certificata da un agronomo – ha sostenuto – sullo stato di stabilità dell’albero.