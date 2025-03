Iltempo.it - A Ventotene 4 gatti Dem. Il M5S marca la distanza e pure Schlein aveva da fare

Leggi su Iltempo.it

Travolti da un insolito destino, la nuova versione. Con le bandiere arcobaleno in Piazza del Popolo, la voce grossa nei comizi e nei siparietti televisivi, i pianti e la rabbia a Montecitorio, la gita in traghetto ain un sabato piovoso. Espedienti di giornata che non riescono a nascondere lo stato delle cose. A partire proprio dall'improvvisa traversata sull'isola organizzata dal Pd del Lazio. Dove spiccano più le assenze degli alleati, e soprattutto del M5S (oltre che di Azione), che ancora una volta disertano un'iniziativa promossa dai dem. Davanti alla tomba di Altiero Spinelli si incontrano Peppe Provenzano e Nicola Zingaretti con una delegazione di parlamentari democratici, gli alleati Riccardo Magi (Più Europa), Luciano Nobili (Italia Viva), Danilo Cosentino (Avs) e qualche decina di militanti.