Ilgiorno.it - A spasso con Manzoni. Chiesa di San Maurizio. Visita con l’esercito dei giovani volontari

Nonostante la pioggerella insistente, si sono susseguiti per l’intera giornata itori alladi San, aperta per le Giornate Fai di Primavera. La storia raccontata dai narratoridiventa stimolo di studio anche per le scuole. Non a caso, tra ieri e oggi, intervengono come ciceroni una trentina di ragazzi dell’Istituto Martin Luther King di Muggiò e del Martino Bassi di Seregno, invogliati dai loro docenti e dopo aver seguito il corso online. Dopo una prima prova si appassionano e chiedono di diventareeffettivi. "Il Gruppoè una realtà composta da 100, di età compresa tra i 18 e i 35 anni - racconta la capogruppo Beatrice Biagiotti - impegnati nella promozione delle eccellenze del territorio brianteo, attraverso l’organizzazione di eventi, visite culturali, scambi virtuosi di buone pratiche tradi gruppi diversi.