Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo 2025 non ero drogata, le offese mi hanno ferita. Mi è arrivata addosso una shitstorm perché ero scanzonata”: Alessia Marcuzzi si sfoga a “Domenica In”

dopo l’esperienza fuori dall’Ariston con Fiorello, in onda ogni notte dopo il Festival, è stata chiamata da Carlo Conti per co-condurre nell’edizione di quest’anno. Laperò, durante una chiacchierata a “In”, ha rivelato la sua piccola delusione: “Una cosa ami è dispiaciuta. In conferenza stampa ho detto che non era il mio sogno condurre. Ovviamente ero felicissima di farlo, mi sono divertita”.E ancora: “Sono stata autentica e sono stata me stessa sul palco. Sono un po’, a volte anche a troppo. Non sono così 24 ore al giorno, in quel momento mi sentivo bene. Sono stata molto criticata a, non replico mai alle critiche che reputo fondamentali. Una cosa mi è dispiaciuta. Mi èunaper il modo di fare troppo scanzonato.