Bergamonews.it - “A Different Man”, ipocrisie e beffe della società dell’immagine

Titolo: AManTitolo originale: AManRegia: Aaron SchimbergPaese di produzione / anno / durata: Stati Uniti/ 2024 / 116 min.Sceneggiatura: Aaron SchimbergFotografia: Wyatt GarfieldMontaggio: Taylor LevySuono: Umberto SmerilliCast: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam PearsonProduzione: Killer Films, Grand Motel FilmsDistribuzione: Lucky RedProgrammazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema Un volto che si sfalda ed un appartamento che cade a pezzi, metafora di immagini in decomposizione, che denunciano ledel mondo dello spettacolo e. Sono le metafore presenti in “AMan”, nuovo film di Aaron Schimberg, al cinema dal 20 marzo.Il volto che si sfalda è quello di Edward (interpretato da Sebastian Stan), aspirante attore, affetto da neurofibromatosi di tipo 1, che si sottopone ad un intervento medico radicale per trasformare il proprio aspetto.