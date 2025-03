Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nel superG di Sun Valley: n. di pettorale, programma, tv

ha vinto la Coppa del Mondo generale dopo la cancellazione della discesa libera femminile prevista ieri era in terra americana: la Sfera di Cristallo era già nelle mani della fuoriclasse valdostana, ma la mancata disputa della prima gara delle finali ha consegnato matematicamente il prestigioso trofeo alla nostra portacolori. L’azzurra si è garantita anche la coppetta di specialità con due successi in sei gare disputate nella velocità pura durante questa annata agonistica.LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DALLE 19.30La 34enne spera di poter scendere in pista a Sunper disputare il, indomenica 23 marzo (ore 18.00): la speranza è che il maltempo conceda una tregua e che si possa finalmente gareggiare nella località statunitense, chiamata a ospitare gli atti conclusivi di questa stagione.