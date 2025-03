Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Sun Valley, programma, streaming

Dopo le cancellazioni di ieri provano a prendere il via le Finali della Coppa del Mondo di sci2025 in corso di svolgimento a Sun(Idaho, Stati Uniti). Sulla pista denominata “Bald mountain” si andrà in azione dopo le due discese di ieri che non si sono potute disputare.sarà la volta deiche andranno a regalare il consueto grande spettacolo.Quale sarà ildella giornata odierna, domenica 23 marzo? Si inizierà alle ore 18.00 italiane con ilfemminile, quindi alle ore 19.30 sarà la volta di quello maschile. Saranno sul piatto due cose di capitale importanza: l’ultima vittoria indella stagione e, soprattutto, 100 punti per decidere le classifiche di specialità.Nel comparto femminile la battaglia è serrata. Al comando rimane la nostra Federica Brignone con 570 punti con appena 5 lunghezze di vantaggio su Lara Gut-Behrami che proverà il sorpasso proprio in extremis.