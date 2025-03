Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Mass start Oslo 2025: startlist, programma, streaming

, domenica 23 marzo, ultima giornata di gare nell’appuntamento conclusivo della Coppa del Mondo di. Sulle nevi diHolmenkollen, in Norvegia, si chiuderanno i battenti per quanto concerne la disciplina con sci stretti e carabina. Lo schedule odierno prevede due gare: la 12.5 kmfemminile dalle 13.15 e la 15 kmmaschile dalle 15.40.In casa Italia Dorothea Wierer proverà a lasciare il segno nell’ultima gara di una stagione ricca di malanni per lei. Un percorso assai accidentato che si spera non sia tale in vista dell’annata prossima, che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Gara sui quattro poligoni che richiederà tanto in termini di spesa energetica nelle frazioni di sci di fondo, oltre che naturalmente nelle sessioni di tiro al poligono.