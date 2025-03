Oasport.it - A che ora i Mondiali di atletica indoor oggi in tv: programma 23 marzo, streaming, azzurri in gara

Leggi su Oasport.it

domenica 23va in scena la terza e ultima giornata dei2025 di: a Nanchino (Cina) si conclude la rassegna iridata al coperto, con una raffica di finali che ci terranno compagnia nella sessione notturna e anche in quella a cavallo tra l’ora di pranzo e il pomeriggio. L’Italia si gioca carte molto importanti e proverà a chiudere con il botto una manifestazione che ha già regalato importanti soddisfazioni tra venerdì e sabato.LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 12.35Mattia Furlani andrà a caccia della medaglia di lusso in una roventedi salto in lungo, dove tra l’altro incrocerà anche Miltiadis Tentoglou: dopo l’amaro argento conquistato agli Europei, il giovane talento laziale inseguirà il colpaccio e proverà anche a migliorare l’argento di dodici mesi fa, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (8.