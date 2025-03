Iltempo.it - "A cena con un cinese? Mai, sono insopportabili", in studio cala il gelo

Nessuno si aspettava una simile considerazione, men che meno i conduttori della trasmissione "4 di sera" su Rete 4. Poi la frase che spiazza tutti e innesca lo stupore dello: “Io acon unnon ci andrei mai,antipatici, persone”. L'autore è Stefano Zecchi, ex professore ordinario di Estetica all'Università degli Studi di Milano ed editorialista per diversi quotidiani italiani, che evidentemente non nutre una simpatia particolare per il popolo dell'est asiatico. La coppia di presentatori formata da Roberto Poletti e Francesca Sbarra non ci sta e ne nasce un siparietto: “No, devo solidarizzare con la comunitàche fortunatamente non è tutta così”, prova a sdrammatizzare Poletti, che poi riprende l'ospite: “Non mi aspetto questa generalizzazione da un professionista, dobbiamo prendere un po' le distanze da questo pensiero”.