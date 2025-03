Ilfattoquotidiano.it - A Brignone non riesce il tris da impresa: la coppa di SuperG a Lara Gut-Behrami

Questa volta nonl’a Federica. La vincitrice delladel Mondo generale e di discesa, nona conquistare anche ladi specialità di. Nienteper lei perché, a Sun Valley, la sua rivaleGut-è stata semplicemente pazzesca. La svizzera ha disputato una prova paurosa, terminata con l’impressionante tempo di 1’12?35. Così la vittoria del trofeo è sua.L’azzurra è partita bene, ha disputato nel complesso una buona gara anche se con qualche leggera derapata che l’ha rallentata, portandola a chiudere la discesa staccata di oltre un secondo e tre decimi., insomma, non è stata precisa come Gut-che ha disputato una gara chirurgica. In una parola: inarrivabile.Stratosferica prova anche per Lindsey Vonn, che a 40 anni si rende protagonista di una clamorosa gara, sorpassandoal secondo posto in classifica e diventando l’atleta più anziana a salire sul podio indel Mondo femminile.