4 Torri al palasport contro Carnio In casa una serie positiva aperta

Al giro di boa del girone di ritorno, la 4torna aldi Ferrara per affrontare il GspPovigliano. La partita avrà inizio alle 17.30. Da quando sulla panchina granata siede Bobby De Marco sono arrivate quattro vittorie su quattro incontri disputati: un po’ meno felici invece i risultati ottenuti in trasferta, visto anche che la squadra ferrarese è reduce dal solo punto conquistato a Treviso la settimana scorsa. Ecco perché oggi è atteso un pronto riscatto di Grazzi e compagni: da qui alla fine del campionato deve esserci per forza l’obiettivo di cogliere la migliore posizione possibile nella classifica in questo girone B. Gli avversari odierni, il Gsp, sono reduci dalla vittoria internail C9 Arco: prima di questa inerano arrivate le sconfitteSol e Silvolley mentre nell’ultima trasferta disputata era finita con la vittoria 3-2 a Gorizia.