Lanazione.it - 26 marzo: presidio in difesa della pace e della vita del popolo palestinese

Arezzo, 232025 – 26indelE’ stato promosso dalla Cgil con l’adesione di associazioni e partiti. Sarà di fronte alla Prefettura La Cgil ha organizzato undi fronte alla Prefettura a sostegnoe indelle donne, degli uomini e dei bambiniPalestina. Ci sarà mercoledi prossimo, 26, con inizio alle 18 in piazza Poggio del Sole, di fronte alla Prefettura. Hanno già aderito Arezzo per Gaza, Arezzo 2020, per cambiare a sinistra; AVS ( Alleanza Verdi-Sinistra), Arci Arezzo, Demos, Un Ponte Per, Anpi Arezzo, Circolo Anpi Cortona, Circolo Aurora, Oxfam Italia, Arci Servizio Civile Arezzo, Acli Arezzo, Circolo Eureko, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle Arezzo, Associazione Pepe Mujica, Anpi Provnciale, Libera Valdarno, Arci Valdarno.