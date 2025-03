Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, l’intermediario svela un clamoroso retroscena: era a un passo dall’arrivo in Serie A! Cosa è successo: e sul futuro…

di RedazionentusNews24tuona eun: tutte le dichiarazioni sul calciatore accostato ai bianconeriSerxhio Mezi ha parlato a Radio Marte per analizzare quanto accaduto anella sessione invernale dove era stato molto vicino al Napoli: il giocatore del Lille è stato accostato anche al calciomercato– «è stato richiesto da Conte, ma il ragazzo ora non deve più dimostrare il suo valore. Non gli serve più il trampolino di lancio, non voglio dire che il Napoli non sia una squadra top, masi è affermato. Inoltre, un calciatore che non se sa ci sarà o meno Antonio Conte sulla panchina azzurra, inizia a pensarci se venire a Napoli o meno. I contatti col Napoli sono iniziati a inizio giugno, poi siamo andati avanti e la trattativa doveva chiudersi, così non è stato.