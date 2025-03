Liberoquotidiano.it - Zelensky sulla tregua è più lucido dei leader europei

C'è un curioso cortocircuito che s'innesca dalla cronaca e cambia le carte sul tavolo della storia. I giornali eurotalebani non lo registrano, perché coinvolge la loro beniamina, quell'Unione Europea che per il comico (involontario) Benigni è «la più grande istituzione degli ultimi 5mila anni». Epperò, ogni giorno che passa il contrasto è sempre più evidente: Volodymyrè diventato più, più duttile, più politicamente realista dell'interaship europea (dove s'intende eurocratica: Ursula Von der Leyen e i governi appiattiti sul suo parodistico bellicismo dell'ultima mezz'ora, Francia e Germania in testa). Il presidente ucraino si sta calando nel cambio di paradigma impresso al corso della guerra da Donald Trump molto più della (pseudo)élite riunita attorno all'asse Bruxelles-Parigi-Berlino, e per molti versi è una notizia controintuitiva.