Iltempo.it - Zelenski, autorevolezza contro autoritarietà

Il rispetto del ruolo istituzionale si vede dai piccoli gesti. Come quello del ministro dell'interno Matteo Piantedosi rimasto suo malgrado seduto a latere nel corso delle dichiarazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, nonostante il suo ruolo centrale nella discussione. Sempre autorevole. Così il presidente Zelensky nell'ennesima settimana di rincorsa senza tregua verso una pace duratura e giusta per il suo popolo. Da Helsinki a Oslo, passando per Bruxelles, fino a Gedda e Riad. Anche questa volta, con il sangue freddo di corrispondere alle profferte dell'aggressore russo, senza smarrire il sostegno dell'alleato americano.. Per raggiungere l'obiettivo finale entro il 2025. «Ho avuto una conversazione positiva, sostanziale e molto franca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.