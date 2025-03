Internews24.com - Zazzaroni rivela: «Inzaghi? Ho passato con lui tre ore in treno e sul suo futuro credo che…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il direttore del Corriere dello Sport ha parlato deldi Simone: ecco le sue dichiarazioniIvanha discusso deldell’allenatore dell’Inter Simonedurante la trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay. Nel corso della sua analisi,ha espresso un chiaro ottimismo riguardo alla permanenza dell’allenatore all’Inter, sottolineando la sua convinzione checontinuerà a guidare la squadra nerazzurra.LE PAROLE DI IVAN– «che rimanga all’Inter. L’altro giorno ho viaggiato con lui in, 3 ore, lo conosco dal 1998 quando feci il servizio per Real-Juve, la finale di Champions. Lui arrivò con la famiglia, sono veramente molto uniti e Simone giocava nel Brescello allora. Da allora siamo rimasti in grandi rapporti, devo dire che cresciuto tantissimo.