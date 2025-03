Sport.quotidiano.net - Zaynab Dosso vince l’argento ai Mondiali indoor di atletica in Cina

Reggio Emilia, 22 marzo 2025 – L’atleta rubiereseregala un’altra gioia ela medaglia d’argento sui 60 metri piani aidia Nanchino, in. La campionessa si è piazzata seconda nella finalissima con 7”06 alle spalle della svizzera Mujinga Kambundji che ha fatto meglio di lei di un soffio (7”04). Terza la lussemburghese Patrizia van der Weken (7”07). Due soli centesimi di secondo che lasciano l’amaro in bocca all’azzurra che nelle batterie aveva fatto registrare il miglior tempo (7”09) tra tutte le atlete, ma una partenza dai blocchi – non delle sue migliori – le ha fatto perdere qualcosina nel corso della finale dove comunque fino a metà è stata davanti per poi essere rimontata dalla più esplosiva elvetica. Ma ladeve sorridere perché per lei arriva un altro risultato di prestigio.