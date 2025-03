Oasport.it - Zaynab Dosso impressiona ai Mondiali Indoor: miglior tempo in batteria, scioltezza totale

ha aperto in maniera brillante la propria avventura ai2025 di atletica, in corso di svolgimento al Cube di Nanchino (Cina). La fresca Campionessa d’Europa dei 60 metri, nonché detentrice dellaprestazione mondiale stagionale con il 7.01 corso due settimane fa ad Apeldoorn, si è espressa con enorme disinvoltura nella propria: ha agito con comodo allo sparo (alto ildi reazione, 0.174), poi è uscita bene dai blocchi di partenza, si è mossa bene in avvio, ha accelerato con disinvoltura e poi ha mollato nel finale.La velocista emiliana ha chiuso con un ragguardevole 7.09 fatto in, ribadendo di essere la grande favorita della vigilia dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa nell’ultima rassegna iridata. L’allieva di Giorgio Frinolli ha controllato senza strafare e ha fatto intuire di poter davvero sfondare la barriera dei sette secondi, dopo aver accarezzato il muro nella recente kermesse continentale.