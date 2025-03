Oasport.it - Zaynab Dosso ammette: “Ho sbagliato e ho pagato, volevo l’oro. Nei 60 la partenza non perdona”

ha sfiorato una magica doppietta Europeo-Mondiale nella stagione indoor 2025, conquistando la medaglia d’argento sui 60 metri nella rassegna iridata al coperto di Nanchino. La fresca Campionessa d’Europa in sala si era presentata in Cina da favorita, avendo stampato proprio ad Apeldoorn la miglior prestazione dell’anno con 7.01, ma in finale non è stata impeccabile (soprattutto nella reazione allo sparo) e ha dovuto cedere il passo alla quotata svizzera Mujinga Kambundji.“Mi aspettavo molto da me stessa, ma nei 60 metri lanon. Hoe ho, però allo stesso tempo sono molto orgogliosa del mio percorso: se penso a tre anni fa, non mi sarei mai aspettata di vincere una medaglia e oggi sono quasi delusa per l’argento, mi fa strano“, dichiara la sprinter emiliana al sito federale dopo il 7.