Internews24.com - Zanetti in Cina per il Mondiale per Club: «Un legame culturale che collega il mondo» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneinper ilper: «Uncheil». Il messaggio social e le paroleIl vicepresidente dell’Inter, Javier, è volato in, precisamente a Shangai, per presentare ilperche si terrà a giugno negli USA: competizione alla quale dall’Italia parteciperà anche la Juve oltre alnerazzurro. Questo il suo messaggio social per l’occasione e le sue parole, riportate dai media cinesi, e le parole di Pupi rilasciate alla conferenza stampa di presentazione dei prodotti Hisense “This is Me” 2025World Cup allo Shanghai World Expo Center, lanciando una serie di nuovi prodotti legati proprio alla Coppa delper. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier(@javier)IL MESSAGGIO – «Una giornata fantastica a Shanghai con Hisense per parlare della FIFAWorld Cup 2025™? e di come le innovazioni della loro tecnologia visiva influenzeranno il modo in cui i fan vivranno il torneo in tutto il!».