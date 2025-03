Juventusnews24.com - Zambrotta va controcorrente e “protegge” Thiago Motta: «Io gli darei ancora fiducia anche perché a inizio stagione c’era una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex difensore della Juve, ha parlato in difesa di: a sua detta l’allenatore italo-brasiliano deve restare in sellaIntervenuto negli studi di Sky Sport, Gianlucasi è espresso in difesa di. Ecco cos’ha detto l’ex difensore bianconero sull’attuale allenatore della Juve.PAROLE – «La situazione è complicata, io terreifino a fine, poi ci sarebbe da fare un bel summit per capire come proseguire al meglio. Auna prospettiva a lungo termine, queste sono valutazioni che una società deve fare».Leggi su Juventusnews24.com