Metropolitanmagazine.it - Ylenia Azzurretti, chi è la fidanzata di Frank Matano e cosa fa nella vita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ladi, il popolare youtuber, comico, personaggio televisivo e attore. Amore iniziato proprio grazie ai social come ha raccontato lo YouTuber intervistato dalle pagine di Vanity Fair., infatti, in rarissime occasioni parla d’amore e della suaprivata, ma per Vanity Fair ha fatto un eccezione raccontando: “mi ha avvicinato sei anni fa lei, guardava i miei video su YouTube, ci sono stati rapporti sessuali che sono sfociati nell’amore. Ha 27 anni, due più di me, studia Giurisprudenza e vive a Sessa Aurunca, dieci minuti da Carinola”. Ironico e pungente come sempre, lo youtuber ha parlato anche di fedeltà dichiarando dalle pagine di Vanity Fair: “sì, sono fedele. Ovviamente ho delle erezioni se vedo ragazze molto attraenti, ma ci sono delle cose per contenersi: la masturbazione, per esempio”.