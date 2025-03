Juventusnews24.com - Yildiz Chelsea, anche i Blues interessati al numero 10 della Juventus! Retroscena di mercato sull’asse Torino-Londra. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il10 bianconero è sempre più attenzionato in Premier League. Ildi calcioSpunta un importantedi calcioJuve riguardante la trattativa che lo scorso gennaio ha portato aRenato Veiga.Nelle trattative per il difensore portoghese, ilavrebbe sondato il terrenoper Kenanin vistaprossima estate. Un altro fronte, dunque, da monitorare con grande attenzione per quanto riguarda il futuro del10. A riferirlo è Tuttosport.Leggi sunews24.com