Zonawrestling.net - WWE: SmackDown finisce, ma la rissa continua, Reigns, Punk e Rollins scatenati nel post-show

Leggi su Zonawrestling.net

Romanè tornato ala scorsa notte, dando ufficialmente inizio alla sua Road To WrestleMania. È stata una serata movimentata per “The OTC”, che è passato all’azione mentre lostava per concludersi. Il segmento principale diha vistospiegare perché ha attaccato Sethe CMa RAW la scorsa settimana. Voleva rovinare i piani di “The Second City Saint” e ha cercato di eliminare “The Visionary”. Entrambi i wrestler sono subito usciti sul ring, dando il via a unatra i tre.si è chiuso nel caos, con Roman, CMe Sethancora in lotta mentre gli ufficiali della WWE e la sicurezza tentavano di separarli. Il canale YouTube ufficiale della compagnia ha poi rilasciato filmati inediti di quanto accaduto dopo la fine dello