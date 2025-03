Zonawrestling.net - WWE: Mark Henry firma un contratto da leggenda

, ex World Heavyweight Champion, ha ufficializzato il suo ritorno in WWEndo unda. La notizia arriva dopo la conclusione del suo periodo lavorativo con la All Elite Wrestling.Ufficiale il nuovo accordo con la WWELa conferma è giunta da Ringside Collectibles, che ha annunciato il nuovo legame contrattuale tra l’Hall of Famer e la federazione di Stamford. IlLegends permetterà alla WWE di utilizzare l’immagine diper merchandise e possibili apparizioni durante gli eventi della compagnia.La carriera diL’atleta, soprannominato “L’Uomo Più Forte del Mondo”, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del wrestling durante la sua carriera attiva. La sua prima esperienza in WWE è iniziata negli anni ’90 e si è protratta per oltre due decenni, periodo in cui ha conquistato il World Heavyweight Championship e creato la memorabile “Hall of Pain”, fase della sua carriera caratterizzata da una serie di dominanti vittorie.