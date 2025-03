Zonawrestling.net - WWE: John Cena stuzzica i fan, cambierà la sua theme song o no?

A Elimination Chamber abbiamo assistito al clamoroso turn heel diche ha venduto l’anima a The Rock aggredendo selvaggiamente Cody Rhodes. In 20 anni di di carriera non era mai successo, ma oraha cambiato atteggiamento e, nel corso dell’episodio di Raw del 17 marzo, ha spiegato le sue ragioni incolpando i fan e definendo la sua relazione con il WWE Universe “tossica”.Continuano le speculazioni sul cambio diNonostante il turn heel, non si sono registrati, almeno finora, cambiamenti per quanto riguarda il ring attire e ladi. Il 16 volte campione del mondo, infatti, si è presentato a Raw del 17 marzo con il ring attire di sempre e con la sua abituale musica di ingresso, ossia “The Time Is Now”. Continuano, però, le speculazioni su possibili cambiamenti.