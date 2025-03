Zonawrestling.net - WWE: Italia sfortunata per Jade Cargill, prima sconfitta dal suo arrivo in WWE

ha subito la suain WWE stasera, a SmackDown Bologna.ha avuto un match contro Liv Morgan e durante la contesa una distrazione di Raquel Rodriguez all’arbitro ha permesso a Naomi di interferire e colpirecon la cintura di campionessa di coppia, creando la situazione per Liv di connettere l’Oblivion della vittoria.NAOMI JUST COSTAND LIV MORGAN WINS.HAS BEEN PINNED FOR THE FIRST TIME IN WWE #SmackDown pic.twitter.com/SbXeoY1wh2— TribaI Wrestling (@TribalMegastar) March 21, 2025 A fine match Naomi ha attaccatomettendola fuori combattimento sull’apron e contro il tavolo dei commentatori.Questo è stato il primo match dida novembre 2024 e il suo primo singles match da agosto 2024,di essere attaccata da un’assalitrice misteriosa, che si è rivelata essere Naomi, rimanendo fuori per tutti questi mesi e ritornando a Elimination Chamber per attaccare proprio Naomi.