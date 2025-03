Zonawrestling.net - WWE: Il confronto tra Reigns, Rollins e Punk finisce in rissa e con appuntamento a WrestleMania

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio italiano di SmackDown si è concluso con un segmento elettrizzante che ha visto protagonisti Roman, Sethe CM, in quello che sembra delinearsi come un potenziale match a tre per.L’arrivo del Tribal ChiefIl main event è iniziato con l’ingresso di Romanaccompagnato da Paul Heyman. Il pubblico bolognese ha accolto il campione con un forte coro di “OTC” oppure “Un OTC, c’è solo un OTC”, mentresi prendeva il suo tempo per scendere verso il ring. Il pubblico di Bologna ha poi riconosciuto il suo Tribal Chief senza problemi.GIGANTIC POP FOR ROMAN#SmackDown pic.twitter.com/SatjBkjknO— Fightful Wrestling (@Fightful) March 21, 2025ha poi iniziato a parlare di quanto accaduto nelle settimane precedenti: “Il mese scorso alla Royal Rumble, CMmi ha fregato.