WWE: Due match titolati annunciati per SmackDown a Londra

Nemmeno il tempo di goderci il ritorno della WWE in Italia per una puntata televisiva dopo 18 anni, che già siamo proiettati verso ciò che succederà la prossima settimana. La puntata dia Bologna infatti ha sancito ufficialmente due incontriper la prossima settimana, quando la WWE si sposterà alla O2 Arena di. E i risultati deipotrebbero influire direttamente sulla card di WrestleMania.DoppiotitolatoLa prima sfida annunciata è quella tra Braun Strowman e LA Knight per il titolo US: l’intervento maldestro di Solo Sikoa durante la sfida per determinare lo sfidante numero uno alla Megastar tra Strowman e Jacob Fatu si è ritorto contro la Bloodline, con l’arbitro che ha squalificato il samoano e dato la vittoria a Strowman, che potrà quindi tentare di vincere il titolo US per la prima volta in carriera.