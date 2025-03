Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman punta allo US title per ottenere il Grande Slam e partecipare a WM 41

Nellata del 21 marzo di SmackDown, tenutasi a Bologna,ha sconfitto Jacob Fatu per diventare il number one contender per lo United States Championship. In una Digital Exclusive,si è detto soddisfatto della vittoria, arrivata per squalifica dopo l’attacco di Solo Sikoa e Tama Tonga.Le sue parole“Quando combatti contro tre uomini ogni settimana, accetti una vittoria in qualsiasi modo tu possa ottenerla. Per squalifica, va bene così. Non importa. Lo U.S. Championship è l’unico titolo che mi è sfuggito in tutta la mia carriera in WWE. Se lo vinco, avrò raggiunto ile la possibilità dia WrestleMania”. Per la cronaca, peril, una superstar deve vincere un World Championship, un titolo di tag team e sia lo United States che l’Intercontinental Championship.