Wta Miami 2025 | il ginocchio tradisce Jabeur Ons si ritira e Paolini va agli ottavi

Dura appena mezz’ora la sfida del terzo turno del Wta 1000 ditra Jasminee Ons. La tennista tunisina, infatti, ha dovuto abbandonare anticipatamente la partita a causa di un infortunio alche l’ha costretta al ritiro al termine del settimo gioco. Davvero un peccato, perché fino a quel momento c’erano tutte le premesse per assistere a un match di altissimo livello tra la numero 7 del ranking e l’attuale numero 30 ma ex numero 2. Sorride, quindi,che per la prima volta in carriera accededi finale del Wta di, dove affronterà la vincente della sfida tra la wild card Hailey Baptiste e Naomi Osaka.RISULTATI E TABELLONEOns– Foto Ray GiubiloWta, la cronaca del match traCome detto, nei pochi game giocati il livello è stato davvero molto alto.